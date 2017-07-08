Перспективный российский морской вертолет "Минога" хотят сделать трансформером

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Перспективный российский морской вертолет "Минога" планируется сделать универсальным и быстро трансформируемым для выполнения различных задач. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"Рано или поздно замена Ка-27 необходима, и этой заменой как раз станет вертолет "Минога". Его задача - объединить в себе все функции, которые были реализованы на Ка-27. В свое время Ка-27 задавался в трех вариантах применения (противолодочный, поисково-спасательный и транспортно-боевой), но сейчас появилось достаточное количество других вариантов. Замысел такой, чтобы "Минога" стала универсальной машиной, быстро трансформируемой в различные варианты применения", - сказали в пресс-службе.
В холдинге отметили, что его массогабаритные параметры останутся примерно такими же, как у Ка-27. "Предварительные проработки сделаны, мы начали проектирование", - добавили в компании.
В прошлом году в интервью ТАСС заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин рассказал, что технический облик "Миноги" уже определен. Тогда же генеральный конструктор АО "Камов" Сергей Михеев предположил, что серийное производство нового палубного вертолета начнется примерно через десять лет.