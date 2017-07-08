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Более 1,5 тыс. военных Балтфлота задействованы в учениях с боевыми стрельбами

Армия и ОПК
8 июля, 15:35 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, июля. /ТАСС

Военнослужащие отработали поражение противника из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

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КАЛИНИНГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи военных Балтийского флота задействованы в учениях в Калининградской области по отработке действий при ведении общевойскового боя, сообщил ТАСС в субботу представитель флота Роман Мартов.

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"В ходе учений на нескольких полигонах флота свыше 1,5 тысячи военнослужащих из соединений и частей 11-го армейского корпуса отрабатывают комплексы боевых упражнений по тактической и тактико-специальной подготовке, действия подразделений в обороне, в наступлении, во время ведения инженерной разведки местности", - рассказал он.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, поражаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов.

Половина упражнений в составе отделений, расчетов и экипажей боевых машин проводится в темное время суток, с использованием ночных прицелов и приборов ночного видения, а также осветительных ракет.

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