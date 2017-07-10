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РФ и Саудовская Аравия подписали предварительный оружейный договор на $3,5 млрд

Армия и ОПК
10 июля, 8:06 UTC+3

В интервью ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов напомнил, что с Саудовской Аравией пять лет назад были подписаны контракты на $20 млрд, но дальше намерений дело не пошло

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия подписали предварительный договор в сфере военно-технического сотрудничества на сумму $3,5 млрд. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Сейчас вот по новому кругу начали переговоры, заключили предварительный договор на $3,5 млрд. Правда, саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое - построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же [концерна] "Калашникова", - сказал он.

Чемезов напомнил, что с Саудовской Аравией пять лет назад были подписаны контракты на $20 млрд, но дальше намерений дело не пошло. "Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие - танки и другую технику", - заявил он.

О поставках С-300 в Иран

Контракт на поставку Ирану российских комплексов С-300 был заключен в 2007 году, но его выполнение было приостановлено в 2010-м. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки систем в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В октябре 2016 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России сообщили, что поставки С-300 в Иран завершены. Как ранее сообщал Чемезов, стоимость контракта составила около $1 млрд.

С-300 - зенитная ракетная система, которая способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии "Стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

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Персоны
Чемезов, Сергей Викторович
Темы
Экспорт российского вооружения
Страны
Россия Саудовская Аравия
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