В Петербурге проходит акция, посвященная 105-летию военной авиации России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч жителей Петербурга пришли в воскресенье на акцию "Есть такая профессия - Родину защищать", посвященную 105-летию российских Воздушно-космических сил, передает корреспондент ТАСС.

Акция проходит в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, кульминацией праздника должно стать выступление авиационной группы "Стрижи", летчики которой покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива. Мероприятия, посвященные юбилею военной авиации России, начались в Александро-Невской лавре, где состоялась церемония отдания воинских почестей первым русским летчикам. Корзины с цветами с участием почетного караула и военного оркестра возложили к местам захоронения первых российских авиаторов Всеволода Абрамовича, Глеба Алехновича, Льва Мациевича, Сергея Уточника и дважды Героя Советского союза, почетного гражданина Петербурга Алексея Мазуренко.

На площадке акции представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы индивидуальной экипировки военных летчиков. Большинство петербуржцев, многие из которых пришли с детьми, ждут выступления именно пилотажной группы "Стрижи". Как сообщали в Минобороны, летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая "синхронные бочки", "зеркало", "колокол", "пролет на встречных курсах", роспуск "фонтан".

Вход на мероприятие свободный, здесь работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно- космической академии имени Можайского, которая стала одним из основных организаторов акции.

Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года - Воздушно-космических сил - проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.

"Стрижи" - авиационная группа высшего пилотажа, базирующаяся на подмосковном аэродроме Кубинка, ее летчики выступают на истребителях МиГ-29.