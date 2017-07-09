Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ

Женская сборная России по регби-7 досрочно выиграла Европейскую серию Гран-приСпорт 9 июля, 14:59
Экипаж голландца ван ден Бринка выиграл второй этап ралли "Шелковый путь"Спорт 9 июля, 14:54
Мозгов не планирует выступать за сборную России по баскетболу 3х3Спорт 9 июля, 14:21
Венедиктов назвал смерть Антона Носика потерей для российского интернетаОбщество 9 июля, 14:16
Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФАрмия и ОПК 9 июля, 13:59
СМИ: британские консерваторы предложили не поднимать вопрос об отставке Мэй до осениМеждународная панорама 9 июля, 13:37
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участниковОбщество 9 июля, 13:29
В Петербурге проходит акция, посвященная 105-летию военной авиации РоссииАрмия и ОПК 9 июля, 13:09
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи с кончиной Ильи ГлазуноваОбщество 9 июля, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ вышел в воскресенье из Севастополя, чтобы присоединиться к российской боевой группировке кораблей в Средиземном море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.
"Фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав средиземноморской группировки, по плану он вышел (из Севастополя - прим. ТАСС) сегодня. Практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев", - сказал источник.
Фрегат "Адмирал Эссен" 5 июля вернулся в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии крупные склады вооружения террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).
"Адмирал Эссен" - второй после судна "Адмирал Григорович" фрегат морской зоны проекта 11356, был передан Черноморскому флоту в июне 2016 года. Фрегаты имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Еще один корабль этого проекта будет передан флоту в 2017 году.
"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).