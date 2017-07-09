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Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ

Армия и ОПК
9 июля, 13:59 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 9, июля. /ТАСС

Фрегат вышел из Севастополя в воскресенье. По словам источника в силовых структурах Крыма, практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев

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© Виталий Невар/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ вышел в воскресенье из Севастополя, чтобы присоединиться к российской боевой группировке кораблей в Средиземном море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.

"Фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав средиземноморской группировки, по плану он вышел (из Севастополя - прим. ТАСС) сегодня. Практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев", - сказал источник.

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О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" 5 июля вернулся в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии крупные склады вооружения террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Адмирал Эссен" - второй после судна "Адмирал Григорович" фрегат морской зоны проекта 11356, был передан Черноморскому флоту в июне 2016 года. Фрегаты имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Еще один корабль этого проекта будет передан флоту в 2017 году.

"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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