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Более 600 ракетчиков ТОФ подняли по учебной тревоге на Камчатке

Армия и ОПК
10 июля, 7:01 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Военнослужащие будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Более 600 ракетчиков береговых войск Тихоокеанского флота были подняты по учебной тревоге на Камчатке, сообщил в понедельник представитель флота Владимир Матвеев.

По его словам, военные совершили марши и на необорудованных позициях развернули пусковые установки ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж".

"В ходе проведения учения более 600 ракетчиков будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей, а также выполнению мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов", - перечислил Матвеев.

Кроме того, по его словам, военные нейтрализуют диверсионные группы условного противника, с ними проведут занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также физической, стрелковой и медицинской подготовке.

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