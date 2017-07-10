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Сухопутная версия "Аллигатора" получит складывающиеся лопасти

Армия и ОПК
10 июля, 9:22 UTC+3 МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что модернизация вертолета уже началась

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сухопутную версию разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" в рамках модернизации планируется оснастить складывающимися лопастями. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Так как складывание лопастей уже освоено, рассматривается возможность применения данной технологии и при производстве сухопутной модификации этого вертолета", - сказали в холдинге.

В пресс-службе уточнили, что модернизация вертолета уже началась. Это новшество позволит машине храниться в ангарах, что дает сухопутной версии "Аллигатора" принципиальное преимущество.

Ранее замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов заявил, что вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут модернизировать с учетом их применения в Сирии. По его словам, Ка-52 отлично зарекомендовал себя в боевых действиях.

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