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Возможности боевой техники впервые покажут ночью на "Армии-2017"

Армия и ОПК
10 июля, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Зрители увидят более 15 тактических эпизодов с боевой стрельбой

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Динамический показ возможностей боевой техники впервые пройдет в ночное время на III Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковном Алабино. Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны России.

"Динамическая программа военно-технического форума "Армия-2017" впервые будет дополнена показом возможностей российского вооружения и военной техники в ночных условиях. Уникальное по масштабу и содержанию мероприятие пройдет на полигоне Алабино в Подмосковье", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что практические действия войск будут включать более 15 тактических эпизодов с боевой стрельбой. "Зрители увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, а также самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов и ударных вертолетов", - пояснили в оборонном ведомстве.

В ночном показе будут задействованы светосигнальные и осветительные средств, а также приборы ночного видения: выход боевой техники на исходные рубежи будет сопровождаться подсветкой прожекторных установок, а действия подразделений в поле будут освещаться осветительными боеприпасами из минометов. "При этом стрельба из стрелкового оружия будет вестись с применением трассирующих пуль, а действия армейской авиации - сопровождаться отстрелом тепловых ловушек. Это уникальная практика для подразделений и незабываемые впечатления для массового зрителя", - заключили в Минобороны.

Как уточнили в главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, в общей сложности в мероприятии планируется задействовать более 50 образцов современного вооружения, военной и специальной техники.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

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