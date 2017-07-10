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Дознавателей военной полиции при приеме на службу будут проверять на "детекторе лжи"Армия и ОПК 10 июля, 11:41
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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минобороны начало формирование органов дознания военной полиции, при приеме на службу в них все офицеры будут проверены на полиграфе. Об этом в понедельник журналистам сообщил заместитель начальника главного управления военной полиции Минобороны РФ Владимир Ковалев.
"К настоящему времени уже создана база для регламентации деятельности органов дознания военной полиции. Начинается их формирование в военном ведомстве России. В соответствии с принятым Минобороны решением, численность дознавателей определена в 260 офицеров", - сказал Ковалев.
"От кандидатов на замещение вакантных должностей в органах дознания требуются профессиональная компетентность и опыт работы в правоохранительных структурах. К ним предъявляются и общие требования, применяемые к военнослужащим по контракту. При комплексном отборе кандидаты проверяются по физической подготовке, проходят тестирование у психолога, обследуются на полиграфе", - добавил он.
По словам замначальника, органы дознания создаются как в центральном аппарате (Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ), так и в региональных управлениях военной полиции и военных комендатурах.
На органы дознания возложен широкий спектр функциональных задач, подчеркнул замначальника. Офицеры будут выявлять, предупреждать и пресекать противоправные действия со стороны военнослужащих и лиц гражданского персонала, в том числе в их задачи входит противодействовать незаконному обороту наркотиков, рассказал Ковалев. Также дознаватели будут заниматься розыском военнослужащих, самовольно оставивших части.