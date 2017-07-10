ЦКБ "Рубин" создаст аванпроект аппарата "Витязь", способного погружаться на 12 км

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Исследовательский комплекс "Витязь" для погружения на предельные глубины в Мировом океане спроектирует ЦКБ "Рубин" для Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщается в годовом отчете конструкторского бюро.
"Подписаны итоговые документы о выполнении аванпроекта комплекса сверхглубокого погружения "Витязь", - говорится в документе. Глубоководный аппарат предназначен для проведения уникальных исследований на предельных глубинах и отработки технологий создания экстремальной робототехники, а также создания технических средств для разведки и последующей добычи конкреций полезных ископаемых.
"Витязь" обеспечивает решение задач во всех районах Мирового океана", - отмечается в документе. Предельная глубина погружения аппарата составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости - 100 км.
Также для ФПИ завершен первый этап работ по созданию подводных (подледных) аппаратов для освоения месторождений полезных ископаемых арктических морей.
"В 2016 году завершена разработка технических предложений, начата разработка аванпроектов подводного бурового комплекса, комплекса сейсморазведки, энергетического комплекса, транспортно-монтажного и сервисного судна, системы обеспечения безопасного функционирования комплексов", - говорится в отчете.