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В Приамурье началась внезапная проверка боеготовности тылового соединения ВВО

Армия и ОПК
11 июля, 4:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 11, июля. /ТАСС

В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) началась в Амурской области, подразделения подняты по учебной тревоге и отработают нападение условных диверсантов, сообщает пресс-служба ВВО.

"В мероприятии задействовано свыше 400 единиц техники различного предназначения. В рамках мероприятия подразделения соединения были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в назначенный район. В ходе марша военнослужащие отработают отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

Прибыв в район, военные оборудуют пункты ремонта и техобслуживания вооружения и техники, выполнят задачи по эвакуации боевых машин, подвозу горючего, боеприпасов и других элементов материально-технического обеспечения войск.

Мероприятия по проверке боевой готовности позволят опробовать новые мобильные ремонтные мастерские РЭМ-КЛ, поступившие на вооружение соединения в нынешнем году.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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