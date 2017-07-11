Ракетчики ТОФ электронными пусками ракет уничтожили корабли "противника"

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Ракетчики камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) провели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"В рамках проведения учения в полевых условиях военнослужащие ракетного соединения камчатской группировки отработали задачи по нанесению огневого поражения отряду кораблей условного противника. Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные ракетные пуски из противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж" по десантному отряду условного противника на удалении более 100 километров", - сообщил Матвеев.
После этого ракетчики с максимальной скрытностью сменили огневую позицию, чтобы "нападающие" не обнаружили ракетные установки. Также в ходе учения отрабатывались проверка работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправка ракет топливом, установка на них боевых частей, погрузка и выгрузка вооружения ракетных комплексов.
К учению привлечено более 600 военнослужащих и свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники.