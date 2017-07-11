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Испытательный полигон для шасси ЗРК заработает в Брянске в этом году

Армия и ОПК
11 июля, 14:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Отмечается, что частично полигон уже работает

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Испытательный полигон для тягачей, используемых в нефтегазовом комплексе, а также в качестве шасси для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), заработает на Брянском автозаводе (БАЗ) до конца этого года. Об этом сообщил ТАСС во вторник на выставке "Иннопром"-2017 в Екатеринбурге замгендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Александр Ведров.

"Инвестиционная программа по созданию на Брянском автомобильном заводе полигона для испытаний выпускаемых предприятием тягачей будет завершена в этом году", - сказал Ведров.

По его словам, частично полигон уже работает. При этом он отметил, что запуск полигона - часть масштабной инвестиционной программы, реализуемой на предприятии. "На БАЗ реализуются несколько инвестпрограмм: по созданию полигона, модернизации систем отопления, техническому перевооружению", - сказал Ведров. Общая сумма инвестпроектов составляет более 760 млн рублей.

Техническое перевооружение брянского завода представитель концерна назвал главной задачей. На БАЗ идут поставки современного оборудования, ведется капитальный ремонт цехов. Ведров отметил, что до вхождения в состав концерна брянский завод был проблемным предприятием.

БАЗ занимается разработкой и производством специальных колесных шасси и тягачей для Минобороны (шасси для ЗРК С-300 и С-400), краностроителей, предприятий нефтегазового комплекса. В конце 2015 года завод вошел в состав "Алмаз-Антея". На "Иннопроме" завод представил новую модель седельного тягача "БАЗ-69096" для нефтегазовой отрасли, применяемого, в частности, для ремонта нефтяных и газовых скважин, эта машина способна нести оборудование массой более 30 тонн и перемещаться по любой местности при температурах от -50 до +45 градусов. По словам Ведрова, на тягач уже есть заказы, идут поставки.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", страной - партнером выставки стала Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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