Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 60.74
€ 69.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 2 тыс. т грузов доставили в отдаленные гарнизоны ВВО во время северного завоза

Армия и ОПК
12 июля, 4:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, июля. /ТАСС

Воинские части, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне ВВО, получили горюче-смазочные материалы, продовольствие и вещи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. тонн имущества и различных грузов доставили в отдаленные гарнизоны Восточного военного округа (ВВО) в районах Крайнего Севера, Камчатском крае и островной зоне округа во время северного завоза, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, всего доставлено более 2,3 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения. В частности, около 2,1 тыс. тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ) доставлено на маяки в Японском и Охотском морях, около 16 тонн вещевого и 120 тонн инженерного имущества получили воинские части округа, дислоцированные на острове Сахалин", - говорится в сообщении.

Еще 79 тонн продовольствия доставили в Анадырь и пункты побережья Японского и Охотского морей. В пути находится более 1,9 тыс. тонн ГСМ, также силами сторонних организаций на острова Итуруп и Кунашир будет доставлено около 32 тонн вещевого и около 29 тонн автобронетанкового имущества.

Всего по плану северного завоза в отдаленные воинские части ВВО в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа будет завезено более 53 тыс. тонн имущества и грузов различного назначения, в том числе более 44 тыс. тонн будет доставлено силами сторонних организаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Лавров стал звездой Мауэрбаха и спас председательство Австрии в ОБСЕ
2
Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с адвокатом из России
3
По факту убийства в Абхазии российского туриста возбуждено уголовное дело
4
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
5
Сын Трампа назвал встречу с юристом из РФ потерей времени
6
Стал известен топ-20 вузов первого национального рейтинга РФ
7
В России вступили в силу новые правила перевозки детей
Темы дня
Реклама