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"Алмаз-Антей" представит более 150 образцов продукции на МАКС-2017

Армия и ОПК
12 июля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Свои изделия покажут более 20 дочерних обществ концерна

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит более 150 образцов продукции на международном авиасалоне МАКС-2017, который пройдет в подмосковном Жуковском 18-23 июля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"На площадках салона будут представлены более 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, выпускаемой дочерними предприятиями концерна", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Алмаз-Антей" планирует, в частности, представить натурные образцы: боевую машину новейшего арктического зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2ДТ", пусковую установку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", самоходную огневую установку ЗРК "Бук-М2Э" с тренажером в контейнерном исполнении, зенитные управляемые ракеты к ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Тор-М2Э" и другие образцы.

В виде моделей и плакатов на стенде концерн представит ЗРС С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", "Антей-2500, ЗРК семейств "Тор" и "Бук", "Оса-АКМ1", ЗРК морского базирования "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Небо-УЕ", "Каста-2Е2", "Фара-ВР", контейнерную станцию активных помех МСП-418К, систему радиопротиводействия "Омуль".

Свои изделия выставят более 20 дочерних обществ концерна.

Также на МАКС-2017 специалисты "Алмаз-Антея" ознакомят посетителей салона с технологией создания управляемой заметности и маскировки, технологией формирования радиолокационных портретов летательных аппаратов, применяемой для обнаружения и идентификации воздушных объектов.

Гражданская продукция

В отдельной тематической зоне "Алмаз-Антей" разместит продукцию гражданского и двойного назначения. Это, в частности, всережимная цифровая станция наблюдения для управления воздушным движением - моноимпульсный вторичный радиолокатор "Аврора-2", другие образцы.

"Как основной производитель и системный интегратор оборудования для Единой системы организации воздушного движения Концерн ВКО "Алмаз-Антей" особое внимание уделит презентации передовых разработок в области радиотехнического обеспечения полетов и аэронавигационного обслуживания. Они будут представлены отдельным сегментом", - рассказал заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения концерна Дмитрий Савицкий.

По его словам, многие демонстрируемые на стенде концерна изделия успешно апробированы и применяются в центрах управления воздушным движением в РФ и за рубежом.

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