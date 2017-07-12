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Более 3,5 тыс. военных из 29 стран примут участие в АрМИ-2017

Армия и ОПК
12 июля, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Всего в маневрах будут участвовать 134 команды

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Более 3,5 тысячи военных из 29 стран примут участие в Армейских международных играх (АрМИ-2017).

Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"За право называться настоящими асами управления боевой техникой, самыми слаженными и сплоченными экипажами и подразделениями, самыми быстрыми и точными стрелками вступят в борьбу 134 команды. Более 3,5 тыс. военнослужащих из 29 стран Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки", - сказали в ведомстве.

АрМИ-2017 состоят из 28 конкурсов по различным видам военно-технических специальностей. Игры пройдут с 29 июля по 12 августа в России, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Китае.

На сайте Минобороны РФ открыта аккредитация на игры для представителей СМИ, заявки будут приниматься до 27 июля.

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