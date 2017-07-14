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Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 лет

Армия и ОПК
14 июля, 19:25 UTC+3

18 июля в подмосковном Жуковском открывается Международный авиакосмический салон. ТАСС вспомнил все главные новинки, представленные на МАКС с 1993 года

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Истребитель МиГ-29ОВТ во время выступления на МАКС-2007

Истребитель МиГ-29ОВТ во время выступления на МАКС-2007

© AP Photo/Sergey Ponomarev

История салона началась с проведения первой в России авиавыставки "Мосаэрошоу-92". Но уже с момента своего официального появления в 1993 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) стал уникальной выставочной площадкой. Именно на нем можно было увидеть российские опытные образцы летательных аппаратов, экспериментальные установки, боевые комплексы, которые по ряду причин не могли быть показаны за рубежом. 

В этом году на МАКС-2017 ожидается премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и многоцелевого истребителя МиГ-35, а в летной программе впервые будет продемонстрирован групповой пилотаж на четырех новейших истребителях Су-35С

Главные премьеры авиасалона с 1993 по 2015 год

Роман Азанов

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Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"

ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации

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Темы
МАКС-2017 Новая техника ВС РФ Воздушно-космическая оборона
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