Чем удивлял авиасалон МАКС за прошедшие 25 лет

История салона началась с проведения первой в России авиавыставки "Мосаэрошоу-92". Но уже с момента своего официального появления в 1993 году Международный авиационно-космический салон (МАКС) стал уникальной выставочной площадкой. Именно на нем можно было увидеть российские опытные образцы летательных аппаратов, экспериментальные установки, боевые комплексы, которые по ряду причин не могли быть показаны за рубежом.

В этом году на МАКС-2017 ожидается премьера среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и многоцелевого истребителя МиГ-35, а в летной программе впервые будет продемонстрирован групповой пилотаж на четырех новейших истребителях Су-35С.

Главные премьеры авиасалона с 1993 по 2015 год

Роман Азанов

СПЕЦПРОЕКТ Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки" ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации