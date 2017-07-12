Самарские мотострелки получили 30 "Патриотов", способных нести ракетные комплексы

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САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Пикапы УАЗ "Патриот", которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду под Самарой. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко.
"В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение", - сказал он.
Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.
Мотострелковая бригада, сформированная в конце прошлого года в Самарской области, для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости.