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Самарские мотострелки получили 30 "Патриотов", способных нести ракетные комплексы

Армия и ОПК
12 июля, 15:51 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, июля. /ТАСС

Пикапы способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км

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САМАРА, 12 июля. /ТАСС/. Пикапы УАЗ "Патриот", которые могут оснащаться пулеметами, гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами, поступили по гособоронзаказу в мотострелковую бригаду под Самарой. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Геннадий Жидко.

"В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами УАЗ "Патриот". Около 30 таких машин в бригаду поступили практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение", - сказал он.

Автомобили могут нести противотанковые ракетные комплексы, которые способны поражать подвижные цели на расстоянии до 5 км.

Мотострелковая бригада, сформированная в конце прошлого года в Самарской области, для маневренности и мобильности вооружена только колесной техникой. В этом году в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, больше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости.

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