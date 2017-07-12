Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках проверки боеготовности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.

"Сегодня управление Южного военного округа начало проверку уровня боевой готовности сил Черноморского флота, в рамках которой по тревоге подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, осуществляется проверка штабов по организации управления силами и способность соединений и частей к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

В округе уточнили, что "после получения сигнала "тревога" ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море".

Проверка продлится несколько дней, тренировки пройдут в пределах штатных наземных и морских полигонов флота на территории Крымского полуострова и в Черном море.