Корабли Черноморского флота вышли в море в рамках проверки боеготовности

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.
"Сегодня управление Южного военного округа начало проверку уровня боевой готовности сил Черноморского флота, в рамках которой по тревоге подняты отдельные береговые и корабельные соединения ЧФ, осуществляется проверка штабов по организации управления силами и способность соединений и частей к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.
В округе уточнили, что "после получения сигнала "тревога" ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море".
Проверка продлится несколько дней, тренировки пройдут в пределах штатных наземных и морских полигонов флота на территории Крымского полуострова и в Черном море.