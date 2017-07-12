Специалисты РФ готовы вылететь в Бангладеш для расследования причин крушения Як-130

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в Бангладеш для помощи в расследовании причин крушения учебно-боевого самолета Як-130, принадлежащего ВВС страны.
Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Мария Воробьева.
Ранее газета Dhaka Tribune со ссылкой на представителя Вооруженных сил Бангладеш полковника Рашидула Хасана сообщила, что самолет потерпел крушение в ходе тренировочного полета недалеко от города Читтагонг, оба пилота не пострадали. Как передает издание, это двухместный учебно-боевой самолет российского производства, переданный ВВС Бангладеш в рамках заключенного в 2013 году контракта на поставку 16 самолетов.
"ФСВТС России проинформирована о факте крушения российского самолета Як-130 в Бангладеш. По имеющейся информации, оба пилота катапультировались. Оперативно создается комиссия по расследованию причин происшествия. Российские специалисты готовы в ближайшее время вылететь в страну", - сказала Воробьева.
По ее словам, Бангладеш подтвердил готовность предоставить материалы объективного контроля.
Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения, предназначенный для обучения и боевой подготовки летного состава и боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим характеристикам эта машина близка к показателям современных истребителей с дозвуковой скоростью полета, что позволяет использовать ее для подготовки пилотов боевых самолетов поколений 4+ и 5.
Также Як-130 неприхотлив относительно условий базирования и способен садиться на неподготовленные площадки.