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Водолазы Северного флота подняли со дна Баренцева моря два американских танка "Шерман"

Армия и ОПК
12 июля, 19:43 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, июля. /ТАСС

Танки времен Великой Отечественной войны находились на затопленном в 1945 году транспортном судне "Томас Дональдсон"

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© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота (СФ) в рамках тактико-специального учения по подводно-техническим работам в районе острова Кильдин в Баренцевом море подняли два американских танка "Шерман" времен Великой Отечественной войны с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон". Об этом сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"Это уже третий и четвертый танки, поднятые специалистами Северного флота с борта "Томаса Дональдсона" за несколько последних лет", - приводит пресс-служба слова командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

В настоящее время в трюмах затонувшего в годы войны американского транспорта водолазы продолжают вести исследовательскую работу, оценивая возможность подъема на поверхность образцов исторической техники. Для руководства подводно-техническими работами на борту корабля инженерных линий КИЛ-143 развернут штаб тактико-специального учения.

Аварийно-спасательный отряд Северного флота в составе корабля инженерных линий КИЛ-143 и двух водолазных судов прибыл к месту гибели американского транспорта 3 июля. В течение полутора недель водолазы-глубоководники в легком снаряжении при помощи необитаемых телеуправляемых подводных аппаратов выполняли работы на глубине более 50 метров. За это время им удалось разобрать завалы на верхней палубе и в трюме, лежащего на дне судна, и обеспечить подъем двух танков "Шерман", а также ряда предметов небольшого размера.

По решению командующего Северным флотом в ближайшее время килекторное судно в месте подводно-технических работ сменит плавкран. С его помощью планируется поднять с транспорта "Томас Дональдсон" несколько крупных единиц автомобильной и бронетанковой техники.

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