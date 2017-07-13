Три малых ракетных корабля Каспийской флотилии провели учебные стрельбы в море

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии провели учебные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям, сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа.
"Экипажи провели учения по уничтожению отряда кораблей условного противника, в ходе которого выполнили подготовительную ракетную стрельбу из ракетного комплекса "Калибр". Ракетная стрельба проведена способом электронного пуска, т. е. без фактических стартов ракет", - говорится в сообщении.
Также отряд кораблей провел учения по противокорабельной обороне, в ходе которых моряки выполнили совместные стрельбы из артиллерийских установок по морской и невидимой береговой целям. Кроме того, ударная группа кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда отработали учения по противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде. Экипажи провели стрельбы с борта по плавающему предмету и отработали гранатометание из ручных гранатометов, а личный состав противоподводно-диверсионного отряда осмотрел подводную часть корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения "Обзор" и "Осмотр".