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"Рособоронэкспорт" за 17 лет продал авиатехники на $65 млрд

Армия и ОПК
13 июля, 12:11 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") с момента образования в 2000 году экспортировал более 1300 единиц военной авиатехники на общую сумму $65 млрд, сообщил в четверг гендиректор компании Александр Михеев.

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"Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии "Рособоронэкспорта". Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около $65 млрд", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.

Он уточнил, что по прогнозам "Рособоронэкспорта", тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. "Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.

"Сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 - техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях", - сказал глава "Рособоронэкспорта".

Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной выставочной деятельности компании, отметили в пресс-службе. В этом году "Рособоронэкспорт" принимает участие в шести международных авиационно- космических салонах, среди которых МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

"В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов предприятий- производителей на статической площадке и при проведении презентаций", - заключил Михеев.

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