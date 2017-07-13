Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой десантный корабль "Кондопога" провел артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Армия и ОПК
13 июля, 14:50 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 13, июля. /ТАСС

Экипажу корабля также предстоит отработать высадку морского десанта на необорудованное побережье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 13 июля. /ТАСС/. Большой десантный корабль "Кондопога" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провел в Баренцевом море стрельбы из артиллерийских установок АК-725 по морской и наземной целям. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Также боевые расчеты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели", - говорится в сообщении. Экипаж провел учения по организации минных постановок, а также отработал задачи противодиверсионной обороны при стоянке на незащищенном рейде.

Экипажу "Кондопоги" и подразделениям морской пехоты предстоит отработать погрузку плавающей бронетехники на корабль как с берега, так и в море. Кроме того, будет отрабатываться высадка морского десанта на необорудованное побережье.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
2
В Абхазии задержали подозреваемых по делу об убийстве туриста из России
3
Компания ZASPORT представила первый комплект формы для сборной России
4
МВД разработает миграционный кодекс России
5
Порошенко призвал ЕС перейти к активной политике по возвращению Крыма Украине
6
Песков вновь подтвердил, что турбины для Крыма были изготовлены в России
7
"Яндекс" и Uber объединяют бизнесы онлайн-перевозок
Темы дня
Реклама