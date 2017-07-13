Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Около 140 тысяч школьников вступили в военно-патриотическое движение "Юнармия" по всей России, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Сегодня в юнармейском движении уже около 140 тысяч мальчишек и девчонок. Армия большая, приличная. Нам уже есть, что обсуждать и строить планы на будущее", - сказал он на встрече с юнармейцами.

По словам Панкова, встреча в Севастополе неслучайна.

"Город воинской, морской славы, город славных русских моряков. Интересная история и традиции. Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, самый боевой юнармейский отряд", - сказал он.

Летописи движения

Также Панков рассказал, что Минобороны России предложило отделениям "Юнармии" вести летописи своей деятельности. "Все это не должно кануть в лету. Мне кажется, что будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях "Юнармии" появятся летописи юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков", - сказал Панков, выслушав доклад о деятельности юнармейцев.

Также он вручил сертификат на оборудование штаба движения в Севастополе.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.