Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"

Испанская теннисистка Мугуруса вышла в финал УимблдонаСпорт 13 июля, 16:22
Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Около 140 тысяч школьников вступили в военно-патриотическое движение "Юнармия" по всей России, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"Сегодня в юнармейском движении уже около 140 тысяч мальчишек и девчонок. Армия большая, приличная. Нам уже есть, что обсуждать и строить планы на будущее", - сказал он на встрече с юнармейцами.
По словам Панкова, встреча в Севастополе неслучайна.
"Город воинской, морской славы, город славных русских моряков. Интересная история и традиции. Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, самый боевой юнармейский отряд", - сказал он.
Также Панков рассказал, что Минобороны России предложило отделениям "Юнармии" вести летописи своей деятельности. "Все это не должно кануть в лету. Мне кажется, что будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях "Юнармии" появятся летописи юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков", - сказал Панков, выслушав доклад о деятельности юнармейцев.
Также он вручил сертификат на оборудование штаба движения в Севастополе.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.