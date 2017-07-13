Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число юнармейцев в Севастополе вырастет в сентябре до 3,5 тысячи

Армия и ОПК
13 июля, 19:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 13, июля. /ТАСС

Руководитель главного штаба движения "Юнармия" Дмитрий Труненков сообщил, что в сентябре планируется посвящение в юнармейцы 1 тыс. молодых людей

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Численность юнармейцев Севастополя вырастет до 3,5 тыс. в сентябре, когда состоится торжественное посвящение 1 тыс. молодых людей, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.

"В Севастополе сегодня уже более 2,5 тыс. юнармейцев. В сентябре, когда начнется учебный год, планируется расширение. Уже поданы более 1 тыс. заявок на вступление в ряды "Юнармии". В Севастополе, в Крыму силен дух патриотизма, здесь чтят традиции наших предков", - сказал он.

По словам Труненкова, долгое время в России не занимались патриотическим воспитанием молодежи, поэтому появление юнармейского движения юноши и девушки восприняли с воодушевлением. "Каждый день мы получаем огромное количество заявок, видим огромный интерес ребят к военно-прикладным видам спорта, изучению истории, географии. Ребята очень хотят участвовать в различных соревнованиях и ждут запуск юнармейских летних лагерей", - заявил он.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
2
"Иннопром" удивил иностранцев качеством российской промышленной продукции
3
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
В Тульской области в результате крупной аварии погибли пять человек
6
Останки Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля из-за иска об отцовстве
7
Роспотребнадзор откажется от плановых проверок в 2018 году
Темы дня
Реклама