Число юнармейцев в Севастополе вырастет в сентябре до 3,5 тысячи

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Численность юнармейцев Севастополя вырастет до 3,5 тыс. в сентябре, когда состоится торжественное посвящение 1 тыс. молодых людей, заявил начальник главного штаба движения "Юнармия" Дмитрий Труненков.
"В Севастополе сегодня уже более 2,5 тыс. юнармейцев. В сентябре, когда начнется учебный год, планируется расширение. Уже поданы более 1 тыс. заявок на вступление в ряды "Юнармии". В Севастополе, в Крыму силен дух патриотизма, здесь чтят традиции наших предков", - сказал он.
По словам Труненкова, долгое время в России не занимались патриотическим воспитанием молодежи, поэтому появление юнармейского движения юноши и девушки восприняли с воодушевлением. "Каждый день мы получаем огромное количество заявок, видим огромный интерес ребят к военно-прикладным видам спорта, изучению истории, географии. Ребята очень хотят участвовать в различных соревнованиях и ждут запуск юнармейских летних лагерей", - заявил он.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России.