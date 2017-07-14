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"Русские витязи" выступят в Белгороде на акции по набору контрактников в ВКС

Армия и ОПК
14 июля, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Летчики покажут множество фигур высшего пилотажа, в том числе новые элементы с использованием сверхманевренности истребителей Су-30СМ

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" выступит в субботу в Белгороде в рамках акции Воздушно-космических сил РФ "Служба по контракту - твой выбор". Об этом сообщает Минобороны.

"Акция пройдет на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде 15 июля. Она приурочена к 105-летию Воздушно-космических сил", - сказали в военном ведомстве.

В Белгороде "Русские витязи" покажут множество фигур высшего пилотажа, в том числе новые элементы с использованием сверхманевренности истребителей Су-30СМ. Летчики отработают одиночный и парный пилотаж, а также группой - в составе звена из четырех самолетов.

В Минобороны рассказали, что гостям мероприятия также покажут, в частности, зенитные ракетные комплексы, радары и бронетехнику. Также посетители смогут осмотреть предметы летного обмундирования, поисково-спасательного оборудования и средства индивидуальной защиты военного летчика.

На площадке будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил. Для каждого желающего специалисты проведут консультации и организуют начальные этапы отбора на военную службу по контракту.

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