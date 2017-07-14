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Крейсер "Маршал Устинов" принял участие в первой тренировке перед парадом в честь Дня ВМФ

Армия и ОПК
14 июля, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В ходе тренировки корабли отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" приняли участие в первой тренировке кораблей, которые выйдут на парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны.

"В тренировке приняли участие около 15 кораблей основных классов, в том числе ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В ходе тренировки корабли отработали элементы взаимного маневрирования, движения в строю кильватера", - говорится в сообщении.

Также военные проверили действия корабельных расчетов, знание моряками навигационных особенностей района плавания и отработали организацию связи между кораблями.

Ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов" с 2011 по 2016 год проходил модернизацию в Северодвинске. На главную базу Северного флота, в состав которого он входит, корабль вернулся в конце декабря прошлого года.

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