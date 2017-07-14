Началась внезапная проверка боеготовности Барнаульской дивизии РВСН

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Командование РВСН начало внезапную проверку боеготовности Барнаульской ракетной дивизии, в рамках которой будут проведены условные пуски баллистических ракет. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Особое внимание комиссией будет уделено вопросам готовности дежурных сил соединения и ракетных полков к выполнению задач по предназначению, состоится практическая отработка мероприятий по выводу подразделений ракетных полков на полевые позиции", - отмечается в сообщении.
Ракетным дивизионам предстоит маневрировать, преодолевая условно зараженные участки местности, а боевые расчеты "отработают множество задач и вводных, в том числе технических", рассказали в ведомстве. "Планируется выполнение учебной задачи по проведению условного пуска ракет", - добавили в Минобороны.
Проверка продлится до конца недели.