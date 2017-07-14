Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.
Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов других стран.
"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.
В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели три инспекции на территории зарубежных государств: в США и Норвегии - в рамках Договора по открытому небу, в Испании - в соответствии с Венским документом 2011 года. Над территорией РФ был совершен наблюдательный полет совместной миссией Польши и Словакии.