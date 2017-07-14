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Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов

Армия и ОПК
14 июля, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Из опубликованной Минобороны инфографики следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов других стран

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Истребитель-перехватчик МиГ-31

Истребитель-перехватчик МиГ-31

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские летчики за минувшую неделю шесть раз перехватывали иностранные воздушные суда у границ РФ, сообщается в пятницу на сайте Минобороны РФ.

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Из инфографики, опубликованной министерством, следует, что воздушную разведку вдоль российских границ вели 20 летательных аппаратов других стран.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - указывается в сообщении ведомства.

В Минобороны также сообщили, что на минувшей неделе российские военные провели три инспекции на территории зарубежных государств: в США и Норвегии - в рамках Договора по открытому небу, в Испании - в соответствии с Венским документом 2011 года. Над территорией РФ был совершен наблюдательный полет совместной миссией Польши и Словакии.

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