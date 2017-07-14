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Более 3 тыс. военных РФ и Таджикистана впервые вместе пройдут внезапную проверку

Армия и ОПК
14 июля, 7:58 UTC+3 ТАСС

Военнослужащие двух армий выполняют учебно-боевые задачи по единому плану на горных полигонах Ляур и Харбмайдон

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ТАСС, 14 июля. Более 3 тыс. военных России и Таджикистана участвуют в первой совместной внезапной проверке боеготовности, которая началась в пятницу на территории среднеазиатской республики. Об этом сообщил помощник командующего войсками российского Центрального военного округа Ярослав Рощупкин.

"Военные РФ и Таджикистана впервые действуют совместно на внезапной проверке боеготовности. Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон", - сказал Рощупкин.

По его словам, военные были подняты по тревоге, переброшены на полигоны, где приступили к контрольными занятиям, тренировкам по стрельбе и управлению огнем, отработке взаимодействия. С российской стороны действия штабов и подразделений проверяет командующий войсками Центрального военного округа Владимир Зарудницкий, а с таджикистанской - начальник Генштаба Вооруженных сил Таджикистана Эмомали Собирзода.

Ранее в республику были переброшены восемь российских боевых самолетов-бомбардировщиков Су-24 и штурмовиков Су-25.

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