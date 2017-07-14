Минобороны РФ выложило на своем сайте документы о миротворческой операции в Южной Осетии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минобороны России в специализированном разделе своего сайта опубликовало уникальные документы, посвященные миротворческой операции в Южной Осетии.

"В интернет-приложении пользователи официального сайта Минобороны России смогут ознакомиться с уникальной подборкой документальных свидетельств о ходе сложнейшего процесса урегулирования Юго-осетинского конфликта", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в пятницу в ТАСС.

Информация размещена по адресу ossetia1992.mil.ru.

К 25-й годовщине со дня начала первой в истории миротворческой операции российских Вооруженных сил опубликованы уникальные архивные документы по урегулированию грузино-осетинского конфликта на территории Южной Осетии в 1991-1993 годах. Среди них - докладные записки, ежедневные оперативные сводки, доклады, справки, протоколы заседаний комиссий, переписка должностных лиц, которые помогут объективно оценить непростую обстановку на южных рубежах нашей страны в начале 90-х годов прошлого века, и ответить на вопрос о необходимости начала первой в новейшей истории Российской Федерации миротворческой операции.

Проект подготовлен совместно с Центральным архивом МЧС РФ.

Одна из самых успешных миротворческих операций в мире

В военном ведомстве подчеркнули, что миротворческая операция Вооруженных сил РФ в зоне грузино-осетинского конфликта была одной из самых успешных в мире. "Эта операция по своей эффективности считается одной из самых успешных миротворческих миссий в мире, в результате которой десятки тысяч семей вернулись к мирной жизни", - отметили в Минобороны.

Успешный опыт этой операции, которой руководил нынешний министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отметили в ведомстве, был успешно использован в урегулировании других конфликтов.

"Российские миротворцы остановили кровопролитие, предотвратив развитие гуманитарной катастрофы и гибель мирного населения", - сказали в Минобороны.

Российские миротворцы в Южной Осетии

Российские миротворцы вошли в Южную Осетию 14 июля 1992 года в соответствии с Дагомысским соглашением для урегулирования конфликта между Грузией и Южной Осетией. Вместе с российскими военнослужащими в состав миротворческой миссии вошли североосетинский и грузинский батальоны.

В соответствии с этим же соглашением была сформирована Смешанная контрольная комиссия. Ее возглавили три сопредседателя - член правительства, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС) России Сергей Шойгу, член Госсовета, министр обороны Грузии Тенгиз Китовани и председатель совета министров Северной Осетии Сергей Хетагуров. Комиссия обеспечивала контроль за прекращением огня, выводом вооруженных формирований, роспуском сил самообороны, режим безопасности в зоне конфликта.

Миротворцы выполняли миссию до августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, после чего Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии, в 2009 году в стране была сформирована 4-я российская военная база.