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Севастополь отметил 50-летие создания Средиземноморской эскадры ВМФ

Армия и ОПК
14 июля, 13:58 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 14, июля. /ТАСС

Главнокомандующий ВМФ РФ отметил, что эскадра является яркой страницей в истории флота, она обеспечивала военную безопасность страны на юго-западном стратегическом направлении в годы холодной войны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Торжественный митинг в честь 50-летия создания пятой (Средиземноморской) эскадры кораблей ВМФ СССР прошел в пятницу на минной стенке в Севастополе у Памятной доски эскадры, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно 50 лет назад 14 июля 1967 годы было создано первое оперативное объединение - Средиземноморская эскадра, от имени командующего Краснознаменным Черноморским флотом (ЧФ) и Военного совета я горячо и сердечно поздравляю, прежде всего, наших дорогих ветеранов (эскадры - прим. ТАСС) с этим юбилеем, весь личный состав кораблей, которые выполняли и выполняют задачи в дальней морской зоне", - обратился к собравшимся ветеранам эскадры, действующим офицерам, мичманам и матросам замкомандующего ЧФ РФ контр-адмирал Юрий Ореховский.

Он также зачитал поздравление от главнокомандующего ВМФ и Военного совета, в котором сказано, что Средиземноморская эскадра является одной из ярких страниц в истории флота, она обеспечивала военную безопасность страны на юго-западном стратегическом направлении в годы холодной войны.

Последний командир эскадры, адмирал Юрий Сысуев рассказал журналистам о значении присутствия ВМФ на Средиземном море. "Двадцать пять лет эскадра своими действиями в Средиземном море поддерживала мир и порядок в этом регионе. История показывает значение эскадры в этот период: как только вывели эскадру, так и начались все катаклизмы на Ближнем востоке. История не терпит пустоты, ушли мы - туда пришли агрессоры, которые нарушают мир", - сказал он.

Пятая (Средиземноморская) эскадра кораблей ВМФ СССР просуществовала с 1967 по 1992 год и была расформирована уже после распада СССР. 22 сентября 2013 года была создана Средиземноморская эскадра ВМФ РФ, в состав которой входят корабли Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов. Приказом главнокомандующего ВМФ РФ 14 июля объявлено памятной датой в ВМФ - Днем Средиземноморской эскадры.

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