Более 50 призывников из Крыма впервые отправились на службу за пределы полуострова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Более 50 призывников из республики Крым и Севастополя впервые будут проходить службу за пределами полуострова, в других регионах России. Об этом сообщили ТАСС в субботу в военных комиссариатах регионов, подводя итоги завершившегося весеннего призыва.
"В Республике Крым было призвано 2 тыс. человек", - рассказал военный комиссар республики Анатолий Малолетко. Он отметил, что Крым "план по призыву выполнил в полном объеме", а двадцать срочников из региона будут проходить службу на материковой части РФ в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Остальные призывники будут служить в частях Черноморского флота и воздушно-космических силах (ВКС) на территории республики.
"Очень много водителей военных грузовиков подготовлено из состава крымчан, востребованность в этой специальности есть в войсках, они также будут проходить службу в Крыму", - добавил Малолетко.
Больше всего призывников из Крыма отправили служить в ВДВ из Джанкойского района. "У нас на материк отправлено десять человек для службы в армейской элите - ВДВ, это ребята подошли по всем параметрам, как по здоровью, так и по физической подготовке", - рассказал военный комиссар Джанкойского района Андрей Маленко.
По его словам, из этого муниципального образования было призвано 116 молодых людей, причем план перевыполнен на восемь человек. "Молодежь активно идет на службу, на призывной пункт. Ребята хотят служить в армии", - отметил он.
Из Симферополя, по словам военного комиссара крымской столицы Казбека Махматханова, было призвано 260 человек. "Они будут служить в Крыму, на флоте, в Росгвардии, в ВКС", - рассказал он. Один житель Симферополя будет проходить службу на материковой части России в ВДВ.
Первые призывники из Крыма были отправлены из Севастополя в конце мая 2017 года. Это команда из 30 человек, которые будут служить в десантных войсках на материковой части России. В целом, по словам военного комиссара Севастополя Алексея Астахова, из города-героя было призвано 400 новобранцев, большая часть из которых, останется служить в Крыму.
Призыв жителей Крыма в российскую армию после воссоединения полуострова и Севастополя с РФ начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в этих новых регионах России.