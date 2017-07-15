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Более 50 призывников из Крыма впервые отправились на службу за пределы полуострова

Армия и ОПК
15 июля, 13:57 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 15, июля. /ТАСС

Больше всего призывников из региона отправили служить в ВДВ из Джанкойского района

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Более 50 призывников из республики Крым и Севастополя впервые будут проходить службу за пределами полуострова, в других регионах России. Об этом сообщили ТАСС в субботу в военных комиссариатах регионов, подводя итоги завершившегося весеннего призыва.

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"В Республике Крым было призвано 2 тыс. человек", - рассказал военный комиссар республики Анатолий Малолетко. Он отметил, что Крым "план по призыву выполнил в полном объеме", а двадцать срочников из региона будут проходить службу на материковой части РФ в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Остальные призывники будут служить в частях Черноморского флота и воздушно-космических силах (ВКС) на территории республики.

"Очень много водителей военных грузовиков подготовлено из состава крымчан, востребованность в этой специальности есть в войсках, они также будут проходить службу в Крыму", - добавил Малолетко.

Главное - физическая подготовка

Больше всего призывников из Крыма отправили служить в ВДВ из Джанкойского района. "У нас на материк отправлено десять человек для службы в армейской элите - ВДВ, это ребята подошли по всем параметрам, как по здоровью, так и по физической подготовке", - рассказал военный комиссар Джанкойского района Андрей Маленко.

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По его словам, из этого муниципального образования было призвано 116 молодых людей, причем план перевыполнен на восемь человек. "Молодежь активно идет на службу, на призывной пункт. Ребята хотят служить в армии", - отметил он.

Из Симферополя, по словам военного комиссара крымской столицы Казбека Махматханова, было призвано 260 человек. "Они будут служить в Крыму, на флоте, в Росгвардии, в ВКС", - рассказал он. Один житель Симферополя будет проходить службу на материковой части России в ВДВ.

Первые призывники из Крыма были отправлены из Севастополя в конце мая 2017 года. Это команда из 30 человек, которые будут служить в десантных войсках на материковой части России. В целом, по словам военного комиссара Севастополя Алексея Астахова, из города-героя было призвано 400 новобранцев, большая часть из которых, останется служить в Крыму.

Крымский призыв

Призыв жителей Крыма в российскую армию после воссоединения полуострова и Севастополя с РФ начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в этих новых регионах России.

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