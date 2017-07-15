Россия выступит на АрМИ-2017 в ряде конкурсов с техникой КНР и Казахстана

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Российские военные в ряде конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2017) выступят с техникой Казахстана и КНР. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил в субботу заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
"Страна, которая проводит на своей территории конкурс, обязана предоставить в полном объеме технику. Мы в полном объеме предоставляем своим партнерам. Такая практика и у нас есть. Мы будем выступать на технике Республики Казахстан, например, в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". Мы будем выступать на технике КНР в ряде конкурсов", - сообщил он.
По его словам, Китай традиционно будет участвовать в соревнованиях со своей техникой. "Белоруссия собирается везти свои танки, индийская команда везет свои танки для соревнований - четыре танка буквально уже на подходе к Санкт-Петербургу", - сообщил он.
По словам Горбатенко, в АрМИ-2017 впервые примут участие Сирия, Саудовская Аравия и ЮАР.
"В прошлом году участвовали 18 государств, в этом уже 28. В этом году уже 134 команды иностранных государств, - сказал он. - Новых стран много: Сирийская Арабская Республика, Лаос, Бангладеш, Таиланд, Саудовская Аравия, Узбекистан, Марокко, ЮАР и Уганда. Эти государства будут впервые принимать участие в играх".
По словам Горбатенко, страны-члены НАТО также были приглашены на Международные армейские игры, но только Греция примет участие в соревнованиях, в частности, в конкурсе "Снайперский рубеж". "К сожалению, страны НАТО не хотят участвовать в полном объеме, за исключением Греции. Мы приглашаем их, мы рекомендуем им соревноваться с нами. Даже было сделано видеообращение - недавно было в эфире. Предлагалось военнослужащим государств, и НАТО в том числе, выступать на своей технике и провести соревнования совместно с нами", - отметил он.
"Бывает по-разному. Я не хотел бы комментировать, потому что здесь есть вопросы какие-то политические. Пусть это останется на их совести", - сказал он, отвечая на вопрос, игнорируют ли страны - члены Североатлантического альянса приглашение или отказываются от участия в соревнованиях.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.
К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".