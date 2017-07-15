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Минобороны: акции ВКС по набору контрактников полностью себя оправдали

Армия и ОПК
15 июля, 17:22 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 15, июля. /ТАСС

Подобные акции будут продолжены, подчеркнул главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев

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БЕЛГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Масштабные акции "Служба по контракту - твой выбор!" полностью оправдали себя в деле набора контрактников. Об этом заявил журналистам в субботу главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Подобные акции - идея министра обороны, и они будут продолжаться. Безусловно, они приносят много пользы: молодые люди идут на контрактную службу и в наши училища", - сказал главком.

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Он прибыл в Белгород, где состоялось выступление авиагруппы "Русские витязи" в рамках акции "Служба по контракту - твой выбор!", приуроченной к 105-летию Воздушно-космических сил. Военные летчики выполнили комплекс фигур высшего пилотажа, в том числе новые элементы с использованием сверхманевренности истребителей Су-30СМ. По свидетельству Бондарева, "жизнь в городе остановилась на несколько часов" - все жители и гости города увлеченно наблюдали за полетами асов из Кубинки.

В месте проведения акции для гостей были представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, включая зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, бронированную и специальную технику, а также поисково-спасательное оборудование.

Во время проведения акции в Белгороде работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил.

Акция прошла на территории автоспортивного комплекса "Вираж" в Белгороде.

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Бондарев, Виктор Николаевич
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