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Для Морской авиации ВМФ РФ создают патрульные самолеты нового поколения

Армия и ОПК
17 июля, 0:24 UTC+3 МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин добавил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Об этом журналистам сообщил начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

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"Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты", - сказал он.

Кожин сообщил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию.

Модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолетов.

"Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов", - сказал Кожин.

Ранее сообщалось, что в интересах ВМФ РФ создается принципиально новый вертолет морского базирования "Минога". По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, его серийное производство может начаться примерно через 10 лет.

Модернизация Су-33

По словам Кожина, все истребители Су-33 Морской авиации России пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ. 

"Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.

Кожин уточнил, что до конца 2017 года 60% всего авиапарка будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике Морской авиации.

Он напомнил, что за два года в состав Морской авиации были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, на вооружении которого стоят истребители МиГ-29.

17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.

 

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