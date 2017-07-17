Для Морской авиации ВМФ РФ создают патрульные самолеты нового поколения

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Противолодочные (патрульные) самолеты нового поколения создаются в интересах Морской авиации ВМФ России. Об этом журналистам сообщил начальник Морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.
"Главным командованием ВМФ и командованием Морской авиации ведется работа по созданию перспективных многоцелевых вертолетов корабельного и наземного базирования, близится к завершению разработка новых патрульных самолетов, которыми планируется заменить существующие противолодочные самолеты", - сказал он.
Кожин сообщил, что 60% авиапарка существующих противолодочных самолетов Ил-38 прошли глубокую модернизацию.
Модернизировано более половины парка корабельных противолодочных вертолетов.
"Проведен большой объем работ по восстановлению готовности и модернизации транспортно-боевых вертолетов Ка-29. В строю уже 20 таких машин и продолжается работа по модернизации всего парка этих вертолетов", - сказал Кожин.
Ранее сообщалось, что в интересах ВМФ РФ создается принципиально новый вертолет морского базирования "Минога". По оценке генерального конструктора АО "Камов" Сергея Михеева, его серийное производство может начаться примерно через 10 лет.
По словам Кожина, все истребители Су-33 Морской авиации России пройдут модернизацию и будут доведены до уровня новейших самолетов Су-30СМ.
"Половина парка самолетов Су-33 получила новые системы боевого применения по морским и наземным целям. По сути, их потенциал повышен до уровня Су-30СМ. Все самолеты Су-33, состоящие на вооружении Морской авиации ВМФ, пройдут такую модернизацию", - сказал он.
Кожин уточнил, что до конца 2017 года 60% всего авиапарка будет соответствовать современному уровню требований к авиационной технике Морской авиации.
Он напомнил, что за два года в состав Морской авиации были приняты более 20 самолетов Су-30СМ. Сформирован новый полк, на вооружении которого стоят истребители МиГ-29.
17 июля Морская авиация ВМФ России отмечает 101-ю годовщину со дня создания.