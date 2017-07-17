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Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

Армия и ОПК
17 июля, 2:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 17, июля. /ТАСС

Крылатая ракета была запущена с морского носителя в акватории Охотского моря

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© Марина Лысцева/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов МиГ-31, дислоцированные на Камчатке, в преддверии дня Морской авиации ВМФ России провели учение по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

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"Экипажи самолетов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука. Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя", - сообщил Матвеев.

Дежурное звено истребителей было поднято по тревоге с аэродрома Елизово на Камчатке и уничтожило цель ракетами "воздух - воздух" на встречном курсе. В ходе полетов летчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны, добавил Матвеев.

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