Экипажи МиГ-31 ракетами "воздух - воздух" уничтожили сверхзвуковую ракету в стратосфере

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Экипажи самолетов МиГ-31, дислоцированные на Камчатке, в преддверии дня Морской авиации ВМФ России провели учение по перехвату сверхзвуковой крылатой ракеты с боевой стрельбой в стратосфере, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи самолетов перехватчиков МиГ-31 авиабазы войск и сил на северо-востоке выполнили боевое упражнение по уничтожению крылатой ракеты летящей на высоте более 12 тысяч метров и скорости в три раза превышающей скорость звука. Крылатая ракета была запущена из акватории Охотского моря с морского носителя", - сообщил Матвеев.
Дежурное звено истребителей было поднято по тревоге с аэродрома Елизово на Камчатке и уничтожило цель ракетами "воздух - воздух" на встречном курсе. В ходе полетов летчики-истребители отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач противовоздушной обороны, добавил Матвеев.