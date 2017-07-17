Ударные корабли Северного флота примут участие в параде в Санкт-Петербурге в День ВМФ РФ

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ударные корабли Северного флота "Петр Великий" и "Дмитрий Донской" примут участие в главном военно-морском параде в День ВМФ РФ, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге, сообщил в понедельник Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня утром самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" - вышли из главной базы Северного флота - Североморска - в Баренцево море. Корабли начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Маршрут перехода одних из самых крупных кораблей ВМФ России проложен с учетом всех требований безопасности судоходства в Баренцевом, Норвежском, Северном и Балтийском морях.
От Северного флота в главном военно-морском параде примут также участие ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Кроме того, в нем будут участвовать 28 экипажей самолетов и вертолетов 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота, представляющих полный спектр летательных аппаратов, стоящих на вооружении современной морской авиации ВМФ России.