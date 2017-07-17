В России разработан авиатренажер для подготовки пилотов МЧС к тушению лесных пожаров

Производители рыбы в РФ переходят на отечественную селекцию, отказываясь от импортаВ стране 17 июля, 8:00
Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация РоссииАрмия и ОПК 17 июля, 8:00
Третьяковская галерея открыла внутренний дворОбщество 17 июля, 7:58
Правительство утвердило изменения в правила дорожного движенияОбщество 17 июля, 6:43
Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 17 июля, 6:24
Иностранные наблюдатели призвали мир признать проведенный оппозицией Венесуэлы референдумМеждународная панорама 17 июля, 6:10
Победитель Уимблдона швейцарец Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге АТРСпорт 17 июля, 4:52
На улицах Петропавловска-Камчатского застрелили двух медведейПроисшествия 17 июля, 4:26
УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате давки на стадионе в СенегалеСпорт 17 июля, 4:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 июля. Пресс-служба правительства Томской области сообщила о разработке в регионе 3D-авиатренажера, который должен помочь в подготовке пилотов МЧС к тушению лесных пожаров. Проект будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.
В процессе создания тренажера разработчики консультировались с инженерами КБ имени Бериева и одним из главных конструкторов самолета-амфибии Бе-200 Германом Кобызевым, чтобы сделать аэродинамическую модель и авионику как можно ближе к оригиналу.
"Авиатренажер сделан на программной платформе UNIGINE 2 Sim. Это собственная разработка компании, которая задает новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пользователь тренажера может попробовать себя в роли пилота Бе-200, работающего на тушении лесов вокруг Байкала. Отрабатывается взлет самолета, забор воды, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, прицельный сброс воды и возвращение на базу. За основу виртуального пространства разработчики взяли реальную местность рядом с Байкалом размером 500х500 км. Также в программе воссоздана модель атмосферы - многослойные объемные 3D-облака.