В России разработан авиатренажер для подготовки пилотов МЧС к тушению лесных пожаров

ТАСС, 17 июля. Пресс-служба правительства Томской области сообщила о разработке в регионе 3D-авиатренажера, который должен помочь в подготовке пилотов МЧС к тушению лесных пожаров. Проект будет представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.

В процессе создания тренажера разработчики консультировались с инженерами КБ имени Бериева и одним из главных конструкторов самолета-амфибии Бе-200 Германом Кобызевым, чтобы сделать аэродинамическую модель и авионику как можно ближе к оригиналу.

"Авиатренажер сделан на программной платформе UNIGINE 2 Sim. Это собственная разработка компании, которая задает новый стандарт визуализации для профессиональных тренажеров, обеспечивая предельно реалистичную тренировочную среду и повышая качество подготовки пилотов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователь тренажера может попробовать себя в роли пилота Бе-200, работающего на тушении лесов вокруг Байкала. Отрабатывается взлет самолета, забор воды, поиск очага возгорания с помощью тепловизора, прицельный сброс воды и возвращение на базу. За основу виртуального пространства разработчики взяли реальную местность рядом с Байкалом размером 500х500 км. Также в программе воссоздана модель атмосферы - многослойные объемные 3D-облака.