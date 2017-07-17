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Для летчиков истребителя пятого поколения Т-50 создали "дырявый" костюм

Армия и ОПК
17 июля, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

Осенью 2016 года летчики жаловались на то, что в новом костюме жарко и он слишком плотный

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Противоперегрузочный костюм "ППК-7"

Противоперегрузочный костюм "ППК-7"

© Пресс-служба НПП "Звезда"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Летчики истребителей пятого поколения Т-50 получат противоперегрузочный костюм ППК-7 с перфорацией для вентиляции, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор - главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

"Мы проблему (вентиляции - прим. ТАСС) решаем. Сделали костюм "дырявым", нанесли перфорацию в зонах наибольшего потоотделения. Это оказалось непросто, поскольку "дырявый" костюм по прочностным характеристикам должен выдержать продувку при сверхзвуке", - сказал он.

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Осенью 2016 года Поздняков сообщил ТАСС, что после первой же примерки летчики жаловались на то, что в новом костюме жарко, он слишком плотный. В этой связи предприятию пришлось искать пути решения проблемы вентилирования.

По словам главы НПП "Звезда", вместо перфорации летчикам предлагался иной вариант решения проблемы с вентиляцией костюма в условиях аэродрома - использовать маленький чемоданчик автономной системы вентиляции, подобный тому, который перед посадкой в космический корабль носят космонавты. "Однако летчики-испытатели категорически не хотят ходить с "переноской", - сказал Поздняков.

В настоящее время испытания нового костюма с перфорацией на предприятии завершены. В ближайшее время должны начаться государственные наземные испытания, рассказал он.

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