Российский экспорт оружия и техники для ВВС в 2017 году уже составил около $2 млрд

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Экспорт вооружений и военной техники для ВВС в первой половине 2017 года составил около $2 млрд, заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.

"Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около $2 млрд. Ожидаем, что по итогам МАКС [Международного авуиационно-космического салона] сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок", - сказал он.

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) примет участие в МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля 2017 года в подмосковном Жуковском. Спецэкспортер выступает генеральным партнером салона.

"Запланировано подписание более 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями продукции военного назначения", - добавил Ладыгин.

На своем стенде спецэкспортер представит более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. "Рособоронэкспорт" впервые применит новейшие выставочные технологии - голографические мультимедийные каталоги и стол с эффектом левитации.