Летчики Морской авиации впервые покажут на салоне МАКС-2017 воздушный бой

Музей советских игровых автоматов проведет аукцион в пользу сиротСоциальная ответственность 17 июля, 18:51
ФАС не допустит необоснованного повышения тарифов после отмены сетевого роумингаЭкономика и бизнес 17 июля, 18:47
Ильиных рассказала, что завоевала бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина с травмой спиныСпорт 17 июля, 18:45
"Нет ничего страшнее соседей": чем мы обязаны королю ужасов Джорджу РомероКультура 17 июля, 18:23
Макарова и Веснина рассчитывают победить во всех турнирах серии Большого шлемаСпорт 17 июля, 18:15
Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплинаСпорт 17 июля, 18:12
КДК РФС рассмотрит оскорбительное скандирование фанатов на матче за Суперкубок РоссииСпорт 17 июля, 18:02
Промоутер: Кличко еще не принял решения о реванше с ДжошуаСпорт 17 июля, 17:59
Дачный вопрос: в чем суть конфликта вокруг дипсобственности России в СШАМеждународная панорама 17 июля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Летчики Морской авиации ВМФ России впервые покажут воздушный бой на самолетах Су-30СМ в ходе международного авиасалона МАКС-2017. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".
"Два истребителя Су-30СМ Морской авиации ВМФ РФ проведут учебные воздушные бои, в которых продемонстрируют использование сверхманевренности для достижения победы в схватках с противником. Самолеты будут пилотировать совместные экипажи летчиков Морской авиации и корпорации "Иркут", - говорится в сообщении.
В летной программе авиасалона также примут участие два учебно-боевых самолета Як-130. Полеты в пилотажной конфигурации выполнит самолет, окрашенный в традиционные красно-белые цвета яковлевских машин. Второй Як-130 продемонстрирует возможности машины с подвесными топливными баками, управляемым и неуправляемым авиационным вооружением, а также с бортовой системой обороны.
На статической стоянке будет представлен самолет Як-130, модернизированный для установки лазерного дальномера, который позволяет увеличить боевые возможности машины. Также будут впервые показаны два новых самолета первоначального обучения Як-152. Первый самолет будет впервые летать на авиасалоне. Второй самолет Як-152 в оригинальной окраске размещается на статической стоянке.
Приемы ближнего воздушного боя на коротких интервалах и дистанциях традиционно показывает только одна пилотажная группа ВКС РФ - "Соколы России", куда входят наиболее подготовленные военные летчики Липецкого авиацентра.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля.