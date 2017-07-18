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"Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку двух Ми-38

Армия и ОПК
18 июля, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Первая и вторая машины будут поставлены Министерству обороны в 2018 и 2019 годах соответственно

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Вертолет Ми-38

Вертолет Ми-38

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) подписал контракт с Министерством обороны РФ на поставку двух средних многоцелевых вертолетов Ми-38. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" приступил к исполнению контракта с Министерством обороны РФ на поставку двух средних многоцелевых вертолетов Ми-38, первая и вторая машины будут поставлены заказчику в 2018 и 2019 годах соответственно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что вертолет Ми-38 уже прошел испытания по подъему груза массой пять тонн внутри кабины и на внешней подвеске. На ближайшее время запланирована сертификация его производства на Казанском вертолетном заводе.

"В лице Министерства обороны Ми-38 получит опытного эксплуатанта, который сможет полностью раскрыть потенциал этого вертолета, обладающего повышенной тяговооруженностью и дальностью полета. Уже сегодня мы отмечаем интерес к этой машине как у российских, так и зарубежных эксплуатантов. В настоящее время планируется проведение переговоров по вопросам поставок Ми-38, холдинг рассчитывает на их положительный результат", - сказал генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, слова которого привели в пресс-службе.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково- спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.

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