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Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистов

Армия и ОПК
18 июля, 0:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

В число рассекреченных документов вошли боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ впервые обнародовало уникальные исторические документы, посвященные освобождению Польши советской армией в 1944-1945 годах. Архивные материалы размещены на официальном сайте российского военного ведомства.

В понедельник, 17 июля, президент Польши Анджей Дуда одобрил одобренные Сеймом 22 июня поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, предусматривающие снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. По оценкам экспертов, под снос могут попасть около 250 сооружений, посвященных красноармейцам.

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"Исторические документы были рассекречены в июле 2017 года, ранее в открытых источниках не публиковались и были доступны только узкому кругу специалистов. Проект "Освобождение Польши. Цена Победы" представляет собой подборку уникальных исторических документов из фондов Центрального архива Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.

В число рассекреченных документов вошли боевые донесения и докладные записки, рапорты и справки, исторические формуляры и телеграммы - "беспристрастные свидетельства кровопролитных боев Красной армии за освобождение братской республики, истинного отношения оккупантов к местному населению и освобожденных поляков к своим освободителям - воинам Красной армии", отметили в Минобороны.

Как говорится в сообщении ведомства, пользователи впервые смогут ознакомиться с документами, которые свидетельствуют о "многочисленных фактах благожелательного отношения польского населения и духовенства к Красной армии, об искреннем участии поляков в захоронениях советских военнослужащих, погибших при освобождении Польши, клятвах увековечить подвиги красноармейцев в памятниках и монументах, и сохранить их для будущих поколений". Особое место среди опубликованных документов занимают докладные записки и донесения, в которых фиксируются массовое уничтожение, грабеж и истязание польского населения гитлеровцами, варварское разрушение оккупантами поселений и объектов культурного наследия.

"Рассекречены свидетельства тяжелейших боев Красной армии буквально за каждый километр освобожденной польской земли: сухие цифры официальных справок органов укомплектования рассказывают о многочисленных потерях одного только 1-го Украинского фронта за один месяц активных боев по освобождению Польши", - добавили в Минобороны России.

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