В российско-китайских учениях на Балтике примут участие около десяти кораблей

СМИ: "Зенит" отказал "Бордо" в аренде футболиста Хави ГарсииСпорт 18 июля, 2:13
Исследователи наследия Миклухо-Маклая записали приветствие папуасам на их языкеНаука 18 июля, 2:06
Госдеп: окончательной договоренности по дипломатическим дачам РФ еще нетМеждународная панорама 18 июля, 1:18
WSJ: из-за отказа США продавать дроны их союзники закупают беспилотники у КитаяМеждународная панорама 18 июля, 1:11
Белый дом не прокомментировал ситуацию с дипсобственностью РФМеждународная панорама 18 июля, 1:02
Минобороны РФ обнародовало уникальные документы об освобождении Польши от нацистовАрмия и ОПК 18 июля, 0:33
Пятиборец Лесун возглавил сборную России на чемпионате Европы в МинскеСпорт 18 июля, 0:30
Группа Imagine Dragons собрала полный "Олимпийский"Культура 18 июля, 0:28
"Вертолеты России" и Минобороны РФ подписали контракт на поставку двух Ми-38Армия и ОПК 18 июля, 0:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около десяти российских и китайских кораблей примут участие в первом этапе учений "Морское взаимодействие - 2017", который пройдет в Балтийском море с 21 по 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдет первый этап двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". В нем будет задействовано около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК)", - говорится в сообщении ведомства.
"Основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК", - добавили в Минобороны.
По данным ведомства, 21 июля отряд китайских кораблей прибудет в Балтийск, где состоятся торжественная встреча и несколько протокольных мероприятий. В этот же день пройдет церемония открытия учений. Активная фаза маневров пройдет с 24 по 27 июля.
"Будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны", - уточнили в российском военном ведомстве.
Впервые учения "Морское взаимодействие" прошли в 2012 году. Как ожидается, в 2017 году они пройдут с середины июля до середины сентября в Балтийском, Охотском и Японском морях.