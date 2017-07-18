В российско-китайских учениях на Балтике примут участие около десяти кораблей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Около десяти российских и китайских кораблей примут участие в первом этапе учений "Морское взаимодействие - 2017", который пройдет в Балтийском море с 21 по 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдет первый этап двустороннего российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие - 2017". В нем будет задействовано около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК)", - говорится в сообщении ведомства.

"Основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК", - добавили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 июля отряд китайских кораблей прибудет в Балтийск, где состоятся торжественная встреча и несколько протокольных мероприятий. В этот же день пройдет церемония открытия учений. Активная фаза маневров пройдет с 24 по 27 июля.

"Будет отработан ряд совместных действий на море, а также проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны", - уточнили в российском военном ведомстве.

Впервые учения "Морское взаимодействие" прошли в 2012 году. Как ожидается, в 2017 году они пройдут с середины июля до середины сентября в Балтийском, Охотском и Японском морях.