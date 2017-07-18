Три летных образца ПАК ФА подключат к испытаниям до конца контракта на ОКР

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Еще три летных образца перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) подключат к испытаниям до окончания контракта на опытно-конструкторские работы (ОКР), первая серийная поставка состоится в 2019 году. Об этом сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Сделано девять летных экземпляров, изготовим еще три - и выполним контракт на ОКР. В 2019 году у нас стоит поставка первого образца в войска", - сказал Слюсарь в интервью газете "Коммерсантъ", которое опубликовано во вторник.
Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что работы по ПАК ФА находятся на финальной стадии. До конца 2017 года к испытаниям подключат два образца, а в госпрограмме вооружений 2018-2025 годов запланирована первая серийная поставка этих самолетов в ВКС РФ.