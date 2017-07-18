Почти все военно-транспортные самолеты РФ получат новые бортовые комплексы обороны

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Практически все самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ в рамках модернизации будут оснащены новыми бортовыми комплексами обороны. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.
"В настоящее время по заказу Минобороны России предприятия концерна участвуют в работах по глубокой модернизации практически всего парка военно-транспортных самолетов. Модернизация включает замену значительной части радиоэлектронного оборудования, включая бортовые системы и комплексы радиоэлектронной борьбы", - сказал он.
По словам Зверева, установка новых бортовых комплексов обороны позволит не просто заменить устаревшие средства защиты, но и значительно повысить живучесть самолетов военно-транспортной авиации.