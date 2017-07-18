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Почти все военно-транспортные самолеты РФ получат новые бортовые комплексы обороны

Армия и ОПК
18 июля, 9:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

По словам первого замгендиректора КРЭТ Владимира Зверева, установка новых бортовых комплексов обороны позволит значительно повысить живучесть самолетов военно-транспортной авиации

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Практически все самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ в рамках модернизации будут оснащены новыми бортовыми комплексами обороны. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.

"В настоящее время по заказу Минобороны России предприятия концерна участвуют в работах по глубокой модернизации практически всего парка военно-транспортных самолетов. Модернизация включает замену значительной части радиоэлектронного оборудования, включая бортовые системы и комплексы радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

По словам Зверева, установка новых бортовых комплексов обороны позволит не просто заменить устаревшие средства защиты, но и значительно повысить живучесть самолетов военно-транспортной авиации.

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