Почти все военно-транспортные самолеты РФ получат новые бортовые комплексы обороны

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Практически все самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ в рамках модернизации будут оснащены новыми бортовыми комплексами обороны. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев.

"В настоящее время по заказу Минобороны России предприятия концерна участвуют в работах по глубокой модернизации практически всего парка военно-транспортных самолетов. Модернизация включает замену значительной части радиоэлектронного оборудования, включая бортовые системы и комплексы радиоэлектронной борьбы", - сказал он.

По словам Зверева, установка новых бортовых комплексов обороны позволит не просто заменить устаревшие средства защиты, но и значительно повысить живучесть самолетов военно-транспортной авиации.