Новый комплекс РЭБ создан в РФ в рамках опытно-конструкторской работы "Былина"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) создал новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона, который уже принят на снабжение Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель генерального директора концерна Владимир Зверев.
"В рамках ОКР [опытно-конструкторской работы] "Былина" КРЭТ создал принципиально новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона. Он принят на снабжение войск РЭБ [радиоэлектронной борьбы] Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках государственного оборонного заказа спланированы его поставки в части и подразделения РЭБ", - сказал Зверев.
По сравнению с эксплуатируемыми объектами вооружения и военной техники новый комплекс обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения.
"Он способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно-распределенного способа радиоподавления", - пояснил собеседник агентства.