Беспилотники для ведения ледовой разведки и дистанционного зондирования показали на МАКС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) на авиационно-космическом салоне МАКС-2017 впервые представил прототипы беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, предназначенных для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики, а также мониторинга и дистанционного зондирования. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга.

"Комплекс VRT300 разрабатывается и представлен на МАКС-2017 в двух версиях: Arctic Supervision с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования", - сказали в холдинге.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащен бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно оценить динамику ледовой обстановки.

Комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов (продукты и медикаменты) с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам беспилотника относятся оценка толщины льда по пути движения судна, обеспечение поисково-спасательных работ на море и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения научных полярных станций.

Комплекс VRT300 в исполнении Opticvision предназначен для развития системы диагностики, предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций в сфере добычи и транспортировки энергоресурсов. К прочим задачам комплекса относятся: диагностика воздушных линий электропередачи, картографирование, транспортировка грузов, поисковые работы, а также мониторинг экологической обстановки, дорог и объектов придорожной инфраструктуры. В комплекс входит мобильный пункт управления летательным аппаратом, который также представлен на МАКС-2017.